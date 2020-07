Pierluigi Diaco escluso dai palinsesti di RaiUno: “Non risponderò alle gratuite infamie”. E si cancella da Twitter (Di venerdì 17 luglio 2020) Il suo nome non figura nei palinsesti Rai presentati ieri 16 luglio. Pierluigi Diaco potrebbe non essere riconfermato con Io e Te versione notturna. E infatti il conduttore ha twittato: “Così come Salvo Sottile anche io non ho ricevuto nessuna comunicazione da parte di Rai 1 sul mio futuro. Sono stato io ad informare Stefano Coletta che, in mancanza di comunicazioni sul mio futuro, mi stavo muovendo per proporre una nuova idea ad un’altra rete Rai per il 2021“. Fin qui, il conduttore sembrava averla ‘presa bene’. Ma poco dopo arriva uno sfogo simile a quello di qualche giorno fa nei quali annunciava di cancellarsi da Facebook e da Instagram lasciando attivo solo il profilo Twitter: “Fino al 4 settembre, giorno in cui concluderò la programmazione di Io e ... Leggi su ilfattoquotidiano

