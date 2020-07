Piemonte, ok al calcetto e agli sport di contatto: da sabato 18 luglio semaforo verde (Di venerdì 17 luglio 2020) calcetto, volley, basket, judo e tutti gli altri sport di contatto da domani potranno ripartire in Piemonte. La Regione Piemonte ha emanato oggi l’ordinanza che autorizza la ripresa di queste attività sportive, alla luce dei pareri favorevoli espressi dal settore Prevenzione dell’assessorato alla Sanità della Regione e degli esperti dei gruppi di lavoro tecnico-scientifici che ne hanno valutato la compatibilità con l’attuale situazione epidemiologica del Piemonte, che anche nell’ultimo report della Fase 2, trasmesso dal ministero della Salute, mostra un basso livello di rischio e allerta zero Leggi su sportface

