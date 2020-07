Piantagione di marijuana nascosta in un bunker sottoterra: arrestati padre e figlio vicino a Reggio Calabria – Le immagini (Di venerdì 17 luglio 2020) Avevano allestito una sorta di “bunker” sotterraneo per coltivare marijuana. Per questo padre e figlio, Salvatore Recupero, di 62 anni, e Marco, di 33, già noto alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di San Martino di Taurianova e di Taurianova, insieme ai colleghi Cacciatori dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia. I due sono accusati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. A scoprire la coltivazione segreta, i carabinieri durante una perquisizione in casa dei due. Dopo aver trovato varie buste con marijuana già essiccata, due piante di cannabis alte circa 80 cm e vari strumenti di pesatura e preparazione della sostanza, i militari hanno notato una botola che ... Leggi su ilfattoquotidiano

poliziadistato : #SquadraMobile Verona scopre piantagione di marijuana. Una grande serra che conteneva 94 piante di canapa indiana c… - EcoAltoMolise : Piantagione di marijuana scovata dalla Finanza: avrebbe fruttato 2 milioni di euro - calabrianewsit : VIDEO-All'interno una piantagione di marijuana: Padre e figlio arrestati nel Reggino - - lavocedigenova : Scoperta e sequestrata una piantagione di marijuana a Prà: denunciata una 53enne - ilmetropolitan : @_Carabinieri_ scoprono #piantagione di #marijuana in #bunker a #Taurianova (RC) - -

Ultime Notizie dalla rete : Piantagione marijuana Genova: scoperta piantagione di marijuana, denunciata una donna Telecity News 24 Novello coltivatore di marijuana inchiodato dalle fototrappola dei carabinieri

Aveva pensato bene di coltivare marijuana in due radure, una naturale e l’altra creata facendo spazio tra rovi e ginestre, in località Cesale di Stroncone, ma è stato scoperto e denunciato. Protagonis ...

I Carabinieri scoprono una "foresta" di Cannabis a Cerignola: 2 arresti

È successo alcuni giorni fa, quando i Carabinieri della Stazione di Cerignola e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, perlustrando le vaste aree rurali della città ofantina, hanno individ ...

Aveva pensato bene di coltivare marijuana in due radure, una naturale e l’altra creata facendo spazio tra rovi e ginestre, in località Cesale di Stroncone, ma è stato scoperto e denunciato. Protagonis ...È successo alcuni giorni fa, quando i Carabinieri della Stazione di Cerignola e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, perlustrando le vaste aree rurali della città ofantina, hanno individ ...