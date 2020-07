Pessina: Atalanta, Roma o Milan? Ai rossoneri costa la metà (Di venerdì 17 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

AmoBergamo : #Bergamo Sabato si va a Verona e l’osservato speciale sarà Pessina. In ballo c’è il suo futuro - Gazzetta_it : #Pessina: #Atalanta, #Roma o #Milan? Ai rossoneri costa la metà - Bertolca10 : In questa stagione si è messo in luce e ha collezionato la perla del gol di tacco contro la Roma. Proprio Roma e Mi… - LAROMA24 : Pessina: Atalanta, Roma o Milan? Ai rossoneri costa la metà #AsRoma - PagineRomaniste : #Pessina. Atalanta, Roma o Milan? Ai rossoneri costa la metà #ASRoma #Atalanta #Milan #calciomercato… -