Pescara-Frosinone in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Serie B 2019 2020

Le informazioni e come vedere Pescara-Frosinone, match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Il Pescara continua a non vincere e adesso il finale di stagione si fa notevolmente complicato. Gli abruzzesi infatti, dopo aver pareggiato per 2-2 col Perugia, hanno impattato anche a Venezia per 1-1: la formazione di Sottil è in piena zona playout. Dal canto suo anche il Frosinone continua a balbettare: i ciociari sono reduci dal pareggio interno per 2-2 contro la Juve Stabia, costretti a rimontare due volte con i gol di Brighenti prima e Dionisi poi. Per la squadra di Alessandro Nesta adesso i punti sono 52, rimasta al quinto posto col Cittadella e con cinque lunghezze da difendere sul Chievo adesso nono.

