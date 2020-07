PES 2021 senza le licenze di Inter e Milan? Dopo il caso Piemonte Calcio su FIFA ecco i nuovi nomi (Di venerdì 17 luglio 2020) Ve lo avevamo accennato una decina di giorni fa: eFootball PES 2021 perderà due licenze di due delle squadre più conosciute e amate della serie A: Milan e Inter.Ci troviamo di fronte a una situazione vista e rivista su PES, soprattutto in passato quando l'Intera Premier League era caratterizzata dall'assenza totale delle licenze anche con parecchi nomi più o meno storpiati. La situazione non è fortunatamente così grave in questo caso ma sarà sostanzialmente identica a quella vista su FIFA 20 con la Juventus.Ai tempi la squadra venne chiamata Piemonte Calcio e in questo caso PES segue una strada tutto sommato molto simile. ... Leggi su eurogamer

