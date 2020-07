PES 2021, addio a Milan e Inter: si chiameranno Milano RN e Lombardia NA (Di venerdì 17 luglio 2020) Il mondo dei videogiochi perde, in un certo senso, Inter e Milan. La Konami ha infatti annunciato che per PES 2021, le due squadre lombarde avranno dei nomi... particolari.Milan e Inter prenderanno rispettivamente il nome di Milano RN e Lombardia NA. Il motivo? Le licenze delle due squadre sono scadute. Il che significa che dall’anno prossimo le due Milanesi cambieranno nome nel gioco e non avranno maglie e logo ufficiali.PES 2021: addio Inter e MilanLa conferma è arrivata dalla stessa azienda giapponese che ha anche svelato i nomi di Inter e Milan in PES 2021: "Il nostro accordo di licenza con l’AC ... Leggi su itasportpress

