Perché l’uomo ha l’ossessione di andare su Marte (Di venerdì 17 luglio 2020) L’interesse per Marte venne meno a partire dagli anni Sessanta quando, seguendo le riflessioni di Ballard, l’attenzione del pubblico e degli intellettuali si volse verso un altro spazio, quello “interno”, che altro non era che la Terra. Ciononostante negli ultimi anni stiamo assistendo alla riapparizione del pianeta rosso in numerosi ambiti, da quello cinematografico e letterario a quello economico (New Space), fino al recupero del significato utopico del pianeta grazie a progetti visionari come quello relativo alla sua futura terraformazione. (…) Nel suo ultimo libro, intitolato Il futuro dell’umanità, 170 il fisico Michio Kaku avverte fin dal prologo che ci sono molte possibilità che l’umanità un giorno scompaia. L’estinzione è infatti una norma fra le forme di vita che hanno abitato la ... Leggi su linkiesta

