Perché il Consiglio europeo che inizia oggi è così importante (Di venerdì 17 luglio 2020) (foto: Yves Herman/Pool/Afp/Getty Images)È convocato per il 17 e il 18 luglio il Consiglio europeo straordinario in cui si discuterà del principale strumento vagliato in questi mesi dall’Unione europea per affrontare la crisi economica innescata dal coronavirus: il recovery fund. Lo scopo dell’incontro, che riunisce i capi di stato e di governo dei paesi membri, è di contrattare le modalità tecniche e politiche di accesso del fondo e in che modo quest’ultimo peserà sul bilancio europeo 2021-2027. Si preannuncia un negoziato difficile viste le posizioni ritenute inconciliabili tra due fronti che hanno dominato la cronaca delle ultime settimane di dibattito pubblico in Europa: da un lato Austria, Olanda, Svezia, Danimarca e Finlandia, i cosiddetti frugali, chiedono di ... Leggi su wired

viv_civitanova : Regolamento della mensa di nuovo in consiglio, il comitato: 'All'ordine del giorno da 2 anni, perché?'… - soteros1 : RT @_DAGOSPIA_: RUTTE VUOLE CHE A DECIDERE SUI PIANI NAZIONALI DI RIFORMA E SUGLI ESBORSI SIA IL CONSIGLIO - counterchoir : @Paolo3_P @GiuseppeConteIT Avrà già fatto stretching? Perché sarà un lungo Consiglio Europeo, satollo di fruttuosa… - Emma34093020 : @matteosalvinimi Salvini ti consiglio di fare un bell'esame di coscienza perché all'inizio della sua campagna (oser… - army_mica_bts : @babypumpkinpie Consiglio i bts per i messaggi che trasmettono e non solo. Ci sono tantissime cose che mi portano a… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Consiglio Consiglio europeo, Conte vede Macron: «Occorre fare presto». E per cercare alleati sente anche Orbán Corriere della Sera