Per Salvini l’epidemia è finita. Il Capitano continua a diffondere fake news: “No allo stato di emergenza. La Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Se il Governo pensa di prorogare lo stato di emergenza a fronte di un’emergenza sanitaria ormai inesistente, la Lega farà le barricate dentro e fuori il Parlamento”. E’ quanto ha detto a Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, tornando sulla proroga dello stato di emergenza Legato all’epidemia di Coronavirus. Secondo il leader del Carroccio tale proroga rappresenterebbe “un danno economico enorme per tutta l’Italia: solo annunciare che potremmo ritornare a chiudere significa essere in malafede”. L'articolo Per Salvini l’epidemia è finita. Il Capitano ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : #Salvini: immigrazione incontrollata. Settimana prossima sarò a Lampedusa. Ci sono albergatori e imprenditori dispe… - DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - matteosalvinimi : #Salvini: PD, 5 Stelle e Renzi hanno idee diverse, ma la poltrona è un formidabile collante. L'Italia ha bisogno di… - GiusMAZZINI : RT @DaniloToninelli: Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavorare… - Gianmar26145917 : RT @davidepollak2: @Fiero70600786 @TizianaRivale @MariaLu91149151 @valeriosaitta1 @NinaRicci_us @ElenaInvernizzi @cincinnato13 @marcell3245… -