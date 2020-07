Per quest’anno il pesce è finito: stiamo letteralmente ‘svuotando il mare’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Wwf ha recentemente comunicato che a luglio c’è stato il Fish Dependence Day ovvero “il limite oltre il quale i consumatori europei terminano virtualmente il consumo di pesce pescato nei mari della regione.” Detto così, ha l’aria di una cosa preoccupante, ma non è che sia chiarissimo cosa sta succedendo. Allora vediamo di spiegare. Il Fish Dependence Day è stato proposto nel 2010 da una fondazione chiamata Nef (New Economic Foundation). L’idea è abbastanza semplice: si misura la quantità di pesce pescato in “acque europee”, incluso l’acquacoltura, e la si rapporta al consumo di pesce in Europa. Ne viene fuori che il totale del pesce pescato nei mari europei (o allevato in Europa) potrebbe soddisfare il consumo soltanto fino a ... Leggi su ilfattoquotidiano

