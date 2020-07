Per la Cgil la scuola non può riaprire in presenza: situazione drammatica (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra due mesi da oggi, dovrebbe, riprendere in tutta Italia, con date diverse, l’anno scolastico. A metà settembre bambini e adolescenti dovrebbero tornare in classe per ritrovarsi, a distanza di sei mesi da quando si sono visti tra i banchi di scuola per l’ultima volta. Il Governo e il Ministro dell’Istruzione hanno stabilito regole ben precise, restrizioni e norme che però a quanto pare, non convincono i sindacati ( e neppure i presidi che pare stiano vivendo una estate infuocata). “Le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono”. A sostenerlo è il segretario della Flc Cgil scuola, Francesco Sinopoli, secondo il quale è “inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti”. Mentre la ministra ... Leggi su ultimenotizieflash

