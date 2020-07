Per Giorgia Meloni, gli omosessuali in Italia non sono discriminati (e le violenze che lei stessa cita?) (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella giornata di ieri, Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno manifestato in piazza per protestare contro la legge anti-omofobia che in questi giorni è in discussione alla Camera ed è a buon punto rispetto al suo iter. In modo particolare, la leader di Fratelli d’Italia ha affermato che in Italia gli omosessuali non sono discriminati. La sua affermazione si è resa necessaria per giustificare la manifestazione di piazza. LEGGI ANCHE > Ma davvero chi dice che un gay si veste come un buffone rischia un anno e mezzo di carcere con la legge anti-omofobia? Giorgia Meloni e il racconto che in Italia gli omosessuali non sono discriminati Mentre ... Leggi su giornalettismo

