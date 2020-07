Pensioni ultime notizie: Grecia e Portogallo, quanto si risparmia di tasse? (Di venerdì 17 luglio 2020) Pensioni ultime notizie: Grecia e Portogallo, quanto si risparmia di tasse? Pensioni ultime notizie: la Grecia si allinea al Portogallo e propone tasse molto basse ai pensionati che si trasferiscono dall’estero. Tale politica sembra attrarre in particolare gli italiani. Ecco qualche dato. Pensioni ultime notizie: la mossa del Portogallo Pensioni ultime notizie – Italia paese di pensionati? Non solo ma sicuramente fanno riflettere gli ultimi dati diffusi dalla Cgia di Mestre. L’osservatorio ha analizzato che il ... Leggi su termometropolitico

Brigatafolgore : No è possibile che un personaggio del genere abbia il coraggio di parlare di pensioni dopo il disastro che ha combi… - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ La sperimentazione proposta da Elsa Fornero (ultime notizie) - infoitinterno : Riforma Pensioni quota 100, ultime news, Brambilla: 'In arrivo una Fornero bis' - massimobordonar : @DVDSCT @foisluca84 Guarda, gli attuali partiti, sulle pensioni sono al di là del bene e del male: a parte la lega… - TermometroPol : ?? Sono uscite indiscrezioni sulle date del #pagamento degli #assegni per il mese di agosto 2020. ??… -