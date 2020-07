Pensioni, tagliano Quota 100. Lo scambio (osceno) Europa-Italia? Un massacro sugli assegni Inps (Di venerdì 17 luglio 2020) Finirà, molto probabilmente, con una fumata nera quello che David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ha solennemente definito «il D Day dell'Unione europea». Il Consiglio europeo, il primo in presenza, dopo le videoconferenze dovute al coronavirus, quello chiamato a decidere sul Recovery Fund, il piano di aiuto ai paesi più colpiti dalla pandemia e sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue, rischia di finire con un nulla di fatto. Ieri sera fonti europee riferivano che «l'accordo è ancora lontano». Non si sono accorciate le distanze tra Paesi del Sud (Italia, Francia, Spagna) e cosiddetti paesi "frugali", quelli del Nord (Olanda, Svezia, Danimarca, Austria). Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ai suoi collaboratori, ha ammesso di non essere particolarmente ottimista sul risultato. ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : #pensioni, tagliano #Quota100. Lo scambio Europa-Italia: il vero rischio dal #Consiglio Ue, un massacro sugli asseg… - collecwtion : mi sembrano anche poche 8 ore a settimana!!! #DiMaio cerca solo di salvare il #redditodicittadinanza che in realtà… - gerlin_daniela : E le pensioni se le tagliano? - MariM64768014 : @MassimoE69 Ma poi tagliano sugli stipenditagliano sulle pensioni..... - nelnostromondo : @anari56 Tagliare le pensioni? Possibilmente quelle contributive. E allora perché abbiamo pagato fior di milioni in… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni tagliano Covid: come risolvere il rompicapo dei redditi per le pensioni Trend-online.com Aumento Pensioni di invalidità 2020, l’appello al Governo: venga estesa la platea

Diego: “Per i disabili totali 100% con accompagno..Gia se prendi una badante 520 euro non bastano assolutamente. Ne servono almeno il doppio, ce ne vogliono almeno 1000/1200 euro solo per quello..Come ...

Pensionati sempre più poveri e in autunno situazione ancora più drammatica. Cosa succede

Sempre più poveri i pensionati italiani per mancata rivalutazione dei trattamenti, pressione fiscale e mancati provvedimenti ad hoc. Serve una svolta Pensionati italiani sempre più poveri e con prospe ...

Diego: “Per i disabili totali 100% con accompagno..Gia se prendi una badante 520 euro non bastano assolutamente. Ne servono almeno il doppio, ce ne vogliono almeno 1000/1200 euro solo per quello..Come ...Sempre più poveri i pensionati italiani per mancata rivalutazione dei trattamenti, pressione fiscale e mancati provvedimenti ad hoc. Serve una svolta Pensionati italiani sempre più poveri e con prospe ...