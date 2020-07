Pedro, la testa è già al futuro: si allena con il Chelsea ma cerca casa a Roma (Di venerdì 17 luglio 2020) Il neo acquisto della Roma Pedro Rodriguez pensa già al suo futuro lontano da Londra, vale a dire all’esperienza italiana con la maglia giallorossa. Nonostante la promessa con il Chelsea di evitare interviste, like sui social o visite segrete in città, lo spagnolo si è mosso per trovare una villa a Roma, città dove vivrà per almeno due anni insieme alla fidanzata Patricia Magana. Nel frattempo, come un professionista esemplare dovrebbe fare, continua ad allenarsi col Chelsea, talvolta andando in panchina oppure accontentandosi della tribuna. E’ inevitabile, però, che la sua mente sia già proiettata a Roma. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pedro testa Pedro, la testa è già al futuro: si allena con il Chelsea ma cerca casa a Roma Sportface.it Gol, spettacolo e un punto a testa fra Sassuolo e Juve, che va

REGGIO EMILIA. Partita spettacolare al Mapei tra la capolista Juventus e il Sassuolo che contende all’Atalanta e al Milan il ruolo di rivelazione del campionato post-lockdown. Finisce pari con sei ...

Cagliari, le pagelle di CM: si salvano solo Nandez e Pedro, malissimo la difesa

Cragno 5: non esce sul colpo di testa griffato Gabbiadini, che impatta da due passi. La rasoiata di Bonazzoli parte da molto lontano, il tiro è a incrociare e a ...

