Pedofilia, il Vaticano responsablizza i vescovi del mondo (Di venerdì 17 luglio 2020) Concepito al vertice sulla Pedofilia voluto dal Papa in Vaticano dal 21 al 24 febbraio del 2019 con i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo, il "Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici" pubblicato oggi dalla congregazione vaticana per la Dottrina della fede mette ai vescovi del globo una serie di paletti che ribadiscono la centralità di Roma nel contrasto a "un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita". Quella tra centro e periferia, tra Roma e le Chiese locali, tra spinte centrifughe e centripete è una tipica dialettica di Santa Romana Chiesa. Il Vaticano ha lentamente, ma decisamente, preso atto dell'estensione del dramma ... Leggi su ilfogliettone

Città del Vaticano – «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l’autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile p ...

Le nuove linee guida della Santa Sede sulla pedofilia alle quali la Chiesa cattolica deve attenersi

Da oggi in poi le segnalazioni fatte da fonti anonime dovranno essere prese in considerazione e non scartate a priori. La Santa Sede ha stilato un vademecum sulla pedofilia che impone di verificare an ...

