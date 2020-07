PAW Patrol: ecco il trailer del nuovo gioco in arrivo a novembre (Di venerdì 17 luglio 2020) Bandai Namco, Outright Games e Nickelodeon hanno annunciato con un trailer PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay, il nuovo gioco in arrivo a novembre PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay è il titolo del nuovo gioco ispirato alla serie animata in arrivo a novembre, annunciato oggi grazie ad un trailer. Il titolo, sviluppato da Outright Games e distribuito da Bandai Namco, arriverà il 6 novembre su tutte le principali piattaforme, inclusi il PC e Nintendo Switch. Il trailer del nuovo gioco di PAW Patrol ci mostra la sua modalità cooperativa Nel nuovo ... Leggi su tuttotek

Paw Patrol torna in azione a novembre ilVideogioco.com PAW Patrol: ecco il trailer del nuovo gioco in arrivo a novembre

Annunciato PAW Patrol: Mighty Pups salva Adventure Bay

