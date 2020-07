Paura alla Stazione di Pisa, straniero palpeggia le ragazze: almeno cinque le vittime (Di venerdì 17 luglio 2020) Era l’incubo delle giovani donne, la polizia l’ha arrestato alla Stazione di Pisa. E per il palpeggiatore seriale si sono aperte le porte del carcere. Si tratta di un ventenne turco, residente a Livorno. Nel mese di febbraio lo straniero ha commesso una serie di violenze sessuali mediante palpeggiamento nei confronti di cinque ragazze. Soltanto tre hanno sporto denuncia, ma i casi sarebbero addirittura superiori. Gli abusi alla Stazione di Pisa Le vittime erano quasi tutte dipendenti aeroportuali e di compagnie di volo. Avevano subìto singolarmente gli assalti nelle prime ore del mattino, tra le 4 e le 5, mentre erano in transito dalla ... Leggi su secoloditalia

