Paul McCartney racconta la collaborazione con Ringo Starr in Beautiful Night: “Era davvero bello, come è sempre stato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Paul McCartney racconta la collaborazione con Ringo Starr per la canzone Beautiful Night: è stato davvero bello tornare in studio insieme per i due ex Beatles. “Per anni ho detto a Ringo che sarebbe stato bello fare qualcosa, perché non abbiamo mai lavorato molto insieme dopo i Beatles. Una sera Jeff Lynne ha suggerito: "Perché non chiami Ringo?" E ho detto "OK". È successo e basta”. Con queste parole Paul McCartney racconta il ritorno in studio di registrazione con il suo ex compagno di band e aggiunge: “Avevo questa canzone, Beautiful ... Leggi su optimagazine

