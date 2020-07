Paul McCartney e Ringo Starr insieme per un nuovo singolo. Il video di “Beautiful Night” (Di venerdì 17 luglio 2020) Una delle note positive di questo 2020 è che il 31 luglio uscirà l’edizione deluxe di Flaming Pie, uno dei dischi da solista di Paul McCartney, uscito la prima volta nel 1997. Nella riedizione sarà ospite anche Ringo Starr che canterà con Paul in due tracce, tra cui Beautiful Night. Non è la prima volta che i due decidono di riunirsi e quest’ultima collaborazione era già stata annunciata qualche mese fa. Se i Beatles hanno segnato la storia di una generazione, la loro separazione li ha consacrati come immortali per le generazioni a venire. Ed è forse per questa ragione che sapere di un ritorno – con una formazione a metà – ci rende entusiasti. Flaming Pie rientra nella Paul ... Leggi su open.online

Dome689 : RT @Open_gol: Il video è stato montato con immagini mai uscite dagli archivi dei due ex Beatles - blondieElisabet : RT @Kindisguise: @feelunl0st Cantanti del calibro di Bruce Springsteen e Paul McCartney (a cui è saltato per via della quarantena) l’hanno… - Open_gol : Il video è stato montato con immagini mai uscite dagli archivi dei due ex Beatles - freelancephilo : @feelunl0st @annamosenevia Non penso sia un problema di strutture: i Rolling Stones anni fa lo fecero al Circo Mass… - Kindisguise : @feelunl0st Cantanti del calibro di Bruce Springsteen e Paul McCartney (a cui è saltato per via della quarantena) l… -