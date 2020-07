Partite Iva e commercianti, si abbatte la mannaia. Giorgia Meloni smaschera la beffa di Conte (Di venerdì 17 luglio 2020) Giorgia Meloni asfalta il governo Conte. E lo fa su un tema caldo e delicato come quello delle Partite Iva e dei commercianti. L'esecutivo ha, infatti, bloccato la proroga dei versamenti e questo si tradurrà in una mannaia per i lavoratori, beffati dal governo. "Stiamo per affrontare una crisi epocale che colpirà soprattutto professionisti, Partite Iva e commercianti, e il governo blocca la proroga per i versamenti - attacca Giorgia Meloni - La gestione dei sostegni economici in Italia è stata disastrosa e la mannaia che Conte e Gualtieri stanno per calare sui lavoratori è una scandalosa ... Leggi su iltempo

