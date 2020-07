Parma, il tribunale boccia trascrizione dei figli di una coppia gay (Di venerdì 17 luglio 2020) Francesco Boezi Il tribunale di Parma ha bocciato la decisione di Pizzarotti: la trascrizione dei figli di due mamme è annullata. Ora Fdi vuole il blocco del Viminale Il tribunale di Parma ha bloccato una decisione di Pizzarotti. Non solo la questione relativa all'introduzione di una legge che contrasti l'omofobia: i "nuovi diritti" stanno diventando un tema caldo per la discussione politica durante questa estate. L'ultimo fronte è questo delle trascrizioni relative alle coppie omonogenitoriali. Si tratta di una questione che è stata aperta qualche anno fa, per via dell'avvallo dato da alcuni sindaci del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. Due primi cittadini si sono distinti per essere favorevoli: il sindaco di Torino Chiara ... Leggi su ilgiornale

