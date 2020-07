Parà trovato morto sotto traliccio a Piombino, ipotesi base jumping finito male (Di venerdì 17 luglio 2020) Un paracadutista di 31 anni, originario della provincia di Milano, in forza al Col Moschin, è stato trovato morto sotto un traliccio a Piombino. Secondo prime ipotesi la morte potrebbe essere avvenuta dopo un lancio notturno fatto in attività sportiva privata, ma non viene neppure esclusa la caduta accidentale.Il corpo è stato ritrovato da un commilitone verso le 2.30. Secondo una ricostruzione il parà potrebbe essersi lanciato verso le 20.30 effettuando un ‘base jumping’.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e personale del 118, che constatato il decesso con il medico, hanno messo la salma a disposizione della procura di Livorno. Le indagini, che stanno portando avanti gli stessi carabinieri, ... Leggi su huffingtonpost

