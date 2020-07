Parà del Col Moschin trovato morto. L'ipotesi del base jumping fatale (Di venerdì 17 luglio 2020) Un paracadutista del nono Reggimento d'assalto "Col Moschin" è morto a Piombino (Livorno) in quello che sembra un incidente di base jumping, sport estremo del quale era appassionato e che praticava fuori servizio. Si tratterebbe di Emanuele Vetere, 31enne di Vizzolo Predabissi, in Provincia di Milano. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Piombino. Il corpo del Parà è stato trovato la scorsa notte vicino a un traliccio alto circa 70 metri in località Perelli, ma l'esatta dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. A dare l'allarme sono stati i commilitoni del 30enne milanese, preoccupati dal fatto che nella tarda serata di ieri non lo avevano visto rientrare nella caserma 'Vannucci' di Livorno. Secondo una prima ... Leggi su iltempo

