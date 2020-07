Papua Nuova Guinea, forte scossa di terremoto di magnitudo 7: i dettagli (Di venerdì 17 luglio 2020) Papua Nuova Guinea: avvertita nella notte una forte scossa di terremoto, di magnitudo 7. La scossa è stata avvertita alle 12:50 locali, ovvero alle 4:50 in Italia. La terra torna a tremare e questa volta lo fa pesantemente in Papua Nuova Guinea. Lo Stato indipendente ha registrato una forte scossa, di magnitudo 7 a una … L'articolo Papua Nuova Guinea, forte scossa di terremoto di magnitudo 7: i dettagli proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

