Pamela Barretta litiga con un hater: “Lotto contro la violenza” (FOTO) (Di venerdì 17 luglio 2020) La dama del parterre femminile di Uomini e Donne, Pamela Barretta, ha avuto un brutto screzio con un hater sui social. Nel coso di un consueto botta e risposta con i fan c’è stato qualcuno che ha preso di mira la dama portando alla luce un aspetto poco piacevole della sua vita. Nel caso specifico, la persona in questione ha esortato la donna a non essere troppo polemica sul web e in tv durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. A quel punto, allora, Pamela ha replicato ed ha rivangato cose molto delicate del suo passato. Il travagliato percorso di Pamela Barretta Il pubblico da casa conosce Pamela Barretta in quanto concorrente del talk show pomeridiano di Maria De Filippi. La donna ha avuto un percorso un po’ travagliato sia ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Uomini e Donne Over, Pamela Barretta svela: 'Sto sentendo un ex cavaliere ma non so se sono pronta' - infoitcultura : Uomini e Donne, è amore tra Pamela Barretta e Giovanni Villa? - MondoTV241 : Pamela Barretta: 'Ho preso due bluff, mi hanno anche un po' cambiata' (VIDEO) #PamelaBarretta - zazoomblog : Pamela Barretta volo di fantasia Decisioni per il futuro dopo Uomini d Donne - #Pamela #Barretta #fantasia… - ItaTvfan : Pamela Barretta non ha ancora dimenticato Enzo Capo? Anche se Giovanni è una persona seria. -