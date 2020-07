Pallanuoto, il nazionale Aicardi positivo al coronavirus (Di venerdì 17 luglio 2020) Matteo Aicardi, 34 anni, centroboa del Settebello, la nazionale italiana di Pallanuoto, e della Pro Recco è risultato positivo al coronavirus. È ricoverato a all’ospedale di Albenga. Il giocatore “ha la febbre, ma sta bene”, ha detto confermato il club. Aicardi aveva lasciato il ritiro della nazionale di Siracusa il 7 luglio per problemi alla spalla. Dopo alcuni accertamenti eseguiti a Milano l’8 e il 9 luglio, è rientrato a casa. Il 13 luglio il centroboa avverte mal di gola e febbre e contatta prontamente la federazione. Il 15 effettua il tampone che accerta la positività al coronavirus. Fortunatamente la febbre è scesa e le sue condizioni non destano preoccupazione. Ieri sono stati ... Leggi su italiasera

italiaserait : Pallanuoto, il nazionale Aicardi positivo al coronavirus - rocmvv : Ricoverato il nazionale di #pallanuoto #MatteoAicardi, positivo al #coronavirus. Per vedere i tifosi negli stadi bi… - RCN_101 : Matteo Aicardi: centroboa della nazionale di pallanuoto ricoverato in ospedale per Covid. - leone52641 : RT @CiaoKarol: Matteo Aicardi ricoverato in ospedale. Il nazionale azzurro di pallanuoto positivo al coronavirus: Il coronavirus entra in m… - tusciaweb : Positivo Matteo Aicardi, giocatore della nazionale italiana di pallanuoto Coronavirus - È campione del mondo e vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto nazionale Pallanuoto, l'anconetana Elena Altamura convocata in nazionale Vivere Ancona Pallanuoto | Il nazionale Aicardi positivo al Coronavirus

Allarme nella nazionale maschile di pallanuoto: il centroboa del Settebello e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga a causa del Covid-19. L’atleta ha la febbre, ...

Il centroboa del Settebello Matteo Aicardi ricoverato per Covid

Il Coronavirus irrompe anche nel mondo della pallanuoto e coinvolge direttamente il Settebello. Il centroboa degli azzurri e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è ricoverato nell’ospedale di Albenga, in ...

Allarme nella nazionale maschile di pallanuoto: il centroboa del Settebello e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è stato ricoverato all’ospedale di Albenga a causa del Covid-19. L’atleta ha la febbre, ...Il Coronavirus irrompe anche nel mondo della pallanuoto e coinvolge direttamente il Settebello. Il centroboa degli azzurri e della Pro Recco, Matteo Aicardi, è ricoverato nell’ospedale di Albenga, in ...