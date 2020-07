Pallanuoto, Aicardi sta meglio. Tamponi agli azzurri del Settebello hanno dato esito negativo (Di venerdì 17 luglio 2020) A seguito della positività al Covid-19 di Matteo Aicardi, la Federazione Italiana Nuoto ha sottoposto atleti, staff e dirigenti della nazionale di Pallanuoto in collegiale a Siracusa, il personale alberghiero e la squadra del CC Ortigia - in allenamento nella stessa piscina che stanno utilizzando gli azzurri - ai Tamponi per verificarne lo stato di salute. Tutti i Tamponi eseguiti giovedì hanno dato esito negativo.Pertanto il collegiale del Settebello, già sottoposto a Tamponi a inizio giugno, prosegue sotto il rigoroso controllo dello staff medico, ossequiando le disposizioni di legge in materia, come del resto finora avvenuto. Nel frattempo il centroboa ... Leggi su itasportpress

