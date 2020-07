Palinsesti Rai Ragazzi, autunno 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Topo Gigio - Rai Gulp Conferme e novità nei Palinsesti autunnali di Rai YoYo e Rai Gulp per la stagione tv 2020/2021. I canali Rai dedicati ai più giovani proporranno prevalentemente cartoni animati, serie italiane e internazionali, nel segno della scoperta, dell’avventura e del divertimento. Scopriamo nel dettaglio l’offerta di Rai YoYo e Rai Gulp. Palinsesti Rai YoYo, autunno 2020: novità e conferme Partiamo da una serie animata ispirata ad uno dei personaggi più amati. Debuttano a ottobre i 52 episodi della nuovissima serie animata Topo Gigio, l’ultimo progetto a cui ha lavorato Maria Perego, che ha partecipato all’ideazione e alla scrittura degli episodi. Ma ancora prima, a settembre, torna il grande mondo dei dinosauri con la serie ... Leggi su davidemaggio

