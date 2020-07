Palermo, stop a Ssd: rosanero cambiano denominazione e forse torna vecchio logo (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Palermo cambia la propria denominazione sociale. Dopo un anno passato tra i dilettanti in Serie D, la società di proprietà di Mirri e Di Piazza ha ufficializzato dopo l'assemblea dei soci il nuovo nome.ADDIO SSD Palermocaption id="attachment 983761" align="alignnone" width="594" Di Piazza Mirri (getty images)/captionNiente più Ssd Palermo, da oggi la società di Viale del Fante si chiamerà Palermo F.C.: la decisione assunta dall'assemblea dei soci denota un ritorno al passato, tornando ad utilizzare la denominazione del Palermo di Renzo Barbera, prozio dell'attuale Presidente Dario Mirri. L'altra opzione per la società del capoluogo siciliano era rappresentata dal nome ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Palermo stop Palermo, stop a Ssd: rosanero cambiano denominazione e forse torna vecchio logo ItaSportPress Carlo Musa è il nuovo Direttore Sportivo dell’US Savoia 1908

Il nome di Carlo Musa torna a farsi sentire dopo le controverse vicende in Irpinia. Il giovane DS romano (classe 1990) ha raggiunto l’accordo con il Savoia ed ora avrà il compito di migliorare la rosa ...

Minaccia con la pistola custode giudiziario, 20enne arrestato a Bagheria

Minaccia con la pistola il titolare di un deposito giudiziario per riavere indietro l'auto. I carabinieri della compagnia di Bagheria, in provincia di Palermo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza ap ...

