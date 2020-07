Palermo, convenzione stadio: Mirri e Sagramola presenti alla conferenza dei capigruppo. Il nodo del canone e le scintille con l’opposizione (Di venerdì 17 luglio 2020) Giorni decisivi per trovare un'intesa tra amministrazione comunale e Palermo Fc.Questa mattina si è tenuta la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Palermo per affrontare il delicato tema legato alla concessione dello stadio "Renzo Barbera": all'incontro, non solo era presente l'amministratore delegato del club rosanero, Rinaldo Sagramola, ma anche il presidente Dario Mirri. La riunione ha avuto inizio alle ore 8.30 in modalità smart working: dunque, una videoconferenza con i capogruppo e alla presenza del capo di gabinetto del sindaco Leoluca Orlando, Sergio Pollicita.Secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il presidente ... Leggi su mediagol

