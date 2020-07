Palermo, convenzione stadio: il Comune non può fare da sponsor. Nuovo intoppo da risolvere (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Nuovo problema.La querelle convenzione stadio tra Amministrazione e club rosanero sembra non avere fine. Spunta un Nuovo ostacolo legato al ritorno dello sponsor Comune di Palermo stampato sulle maglie dei giocatori.“Dal 2011, infatti, le pubbliche amministrazioni non posso più concedere sponsorizzazioni - scrive l'odierna edizione di 'Repubblica Palermo' -. Lo prevede la legge 122/ 2010 che, per ridurre i costi degli apparati politici e amministrativi, vieta agli enti pubblici di sponsorizzare sé stessi”. Questo il motivo per cui il Comune probabilmente non potrà “apporre il proprio logo sulle maglie rosanero in cambio di una compensazione economica nei ... Leggi su mediagol

