Palermo, concessione “Renzo Barbera”: tutto rinviato al 21 luglio. Il sindaco Leoluca Orlando… (Di venerdì 17 luglio 2020) tutto rinviato al prossimo 21 luglio.Questa mattina si è tenuta la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Palermo per affrontare il delicato tema legato alla concessione dello stadio "Renzo Barbera": presenti all’incontro, l’amministratore delegato della società rosanero Rinaldo Sagramola e il presidente Dario Mirri. Al termine della riunione - che ha avuto inizio alle ore 8.30 in modalità smart working alla presenza del capo di gabinetto del sindaco Leoluca Orlando, Sergio Pollicita - si è svolto invece il Consiglio Comunale, con diversi temi prioritari ed urgenti da mettere all'ordine del giorno: non solo la querelle stadio, ma anche la spinosa questione relativa all'emergenza cimiteriale ed infrastrutturale legata ... Leggi su mediagol

