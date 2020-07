Palermo, 22enne marocchino mette in salvo mamma e figlio: 'Non sono un eroe, ho solo fatto una buona azione' (Di venerdì 17 luglio 2020) 'Come ho fatto non lo so'. sono queste le parole di Sufien Saghir, 22 anni, di origini marocchine, che a Palermo è riuscito a mettere in salvo un bambino e la mamma dal torrente d'acqua creatosi dopo ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Palermo 22enne Palermo, 22enne marocchino mette in salvo mamma e figlio: «Non sono un eroe, ho solo fatto una buona azione» Leggo.it Nubifragio Palermo, al momento nessun morto: migrante salva una madre col figlio

Le ultime notizie sul violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano. Il sindaco Orlando assicura: "Al momento nessun morto". La violenta bomba d’acqua che si è abbattuta su Palermo, n ...

Nubifragio Palermo, il "ragazzo coraggio" di origini marocchine: "Quella donna gridava che non sapeva nuotare, non mi sento un eroe"

"Sembra così facile dalle immagini, ma io che l'ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono riuscito. Come ho fatto non lo so". Sono le parole di Sufien Saghir, 22 anni, di origini maroc ...

Le ultime notizie sul violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo siciliano. Il sindaco Orlando assicura: "Al momento nessun morto". La violenta bomba d’acqua che si è abbattuta su Palermo, n ..."Sembra così facile dalle immagini, ma io che l'ho vissuto realmente, nemmeno ci credo ancora che ci sono riuscito. Come ho fatto non lo so". Sono le parole di Sufien Saghir, 22 anni, di origini maroc ...