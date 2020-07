#Palaceday2020: la Reggia di Monza celebrata sui social per lanciare un messaggio di speranza e di ripartenza (Di venerdì 17 luglio 2020) La Reggia di Monza aderisce al #PalaceDay 2020 di domenica 19 luglio 2020, promosso dall’Associazione Residenze Reali Europee, creata nel 2001 su iniziativa del Castello di Versailles. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, che l’anno scorso ha ottenuto oltre 50 milioni di contatti in un solo giorno, riunisce sui canali social – Twitter, Instagram, Facebook – tutti gli enti aderenti, che rappresentano i più incantevoli palazzi, ville e castelli reali d’Europa e della Russia, per condividere la loro storia, le loro collezioni di dipinti e opere d’arte, il loro patrimonio botanico, e molto altro ancora. #PalaceDay, che giunge in un momento in cui le varie residenze soffrono ancora i postumi della pandemia, riveste un significato di grande importanza, lanciando un ... Leggi su domanipress

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #Palaceday2020 Reggia Monza, la Reggia aderisce al #PalaceDay 2020

La Reggia di Monza aderisce al #PalaceDay 2020 di domenica 19 luglio 2020, promosso dall’Associazione Residenze Reali Europee, creata nel 2001 su iniziativa del Castello di Versailles. L’iniziativa, g ...

La Reggia di Monza aderisce al #PalaceDay 2020 di domenica 19 luglio 2020, promosso dall’Associazione Residenze Reali Europee, creata nel 2001 su iniziativa del Castello di Versailles. L’iniziativa, g ...