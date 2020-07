Padova, si risveglia dall'ictus e parla italiano con accento straniero (Di venerdì 17 luglio 2020) Si risveglia dall'ictus e parla italiano, ma con un accento slavo . Quello accaduto a un 50enne italiano sembrava un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200mila l'anno. E invece è il primo ... Leggi su quotidiano

