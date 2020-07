Osimhen-Napoli, per l’ingaggio D’Avila ha spiegato a Giuntoli la regola del 10% del cartellino (Di venerdì 17 luglio 2020) Ieri doveva essere il giorno della chiusura dell’affare tra il Napoli e il Lille per Osimhen, ma come si era supposto, l’arrivo del nuovo procuratore del ragazzo ha rimescolato le carte e rimesso tutto in discussione. Secondo quanto riporta Tuttosport il nodo darebbe l’ingaggio per cui D’Avila vuole far valere la regola del 10% del cartellino D’Avila ha spiegato a Giuntoli che deve valere la regola di un ingaggio del valore del 10 per cento del quantum speso per il cartellino. Quindi, per 60 milioni di cartellino, spettano ad Osimhen 6 milioni di ingaggio. In pratica come è successo con Lozano, pagato 42 milioni ed oggi titolare di un contratto da 4,2 milioni annui. ... Leggi su ilnapolista

