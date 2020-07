Osimhen-Napoli, dalla Nigeria: il nuovo agente chiede ingaggio più alto, ma ADL fa muro (Di venerdì 17 luglio 2020) Sembrava quasi tutto fatto, invece nelle ultime 24 ore è stata registrata una frenata nella trattativa per Victor Osimhen a causa delle esose richieste del suo nuovo agente D'Avila. Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - marcoconterio : ?? Il #LFC accelera per prendere Victor #Osimhen dal #LOSC. Il Liverpool adesso è davanti al #Napoli . @TuttoMercatoWeb - AlfredoPedulla : Il nuovo agente di #Osimhen ha rimescolato le carte ha parlato con il #Liverpool e con il #ManchesterUnited. Più co… - titty_napoli : RT @DavideLusinga: Con gli stessi soldi che spendi per un ragazzo convinto a metà porti a casa Belotti e De Paul, due giocatori pronti, for… - sportface2016 : #Pistocchi avvisa il #Napoli sulla trattativa per #Osimhen -