Osimhen, il nuovo agente gioca al rialzo su ingaggio e commissioni. Napoli e Lille alleati nella battaglia (Di venerdì 17 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport l’intrigo di mercato che riguarda lo sbarco di Victor Osimhen in azzurro. La situazione si è complicata all’improvviso, in virtù del cambio di agenti da parte dell’attaccante del Lille. Tra il Napoli e il club francese c’è l’accordo. Lo ha ribadito ieri il direttore generale del Lille, Marc Ingla. Ma non è così con il calciatore. “Capitolo Napoli-giocatore: non ci sono dichiarazioni ufficiali, nulla, ma tra le parti c’è ancora distanza sull’ingaggio e le commissioni e si tratta. E c’è tensione e anche pressione: l’idea di perdere il primo obiettivo per l’attacco dopo la rottura tra Victor e i manager che lo hanno ... Leggi su ilnapolista

