Oroscopo, i segni diventano 13? Arriva “Ofiuco” e cambia tutto: ecco il nuovo calendario (Di venerdì 17 luglio 2020) Toglieteci tutto, ma non il segno zodiacale d’appartenenza. C’è chi lo bistratta e chi non muove un dito con Saturno contro. Di sicuro, però, tutti abbiamo consultato almeno una volta l’Oroscopo e abbiamo risposto all’identikit zodiacale per conoscere qualcuno: “Tu di che segno sei?”. Bella domanda, verrebbe da rispondere ora. A quanto pare, infatti, tutto potrebbe cambiare. La NASA sarebbe intenzionata ad introdurre una tredicesima costellazione, quella di Ofiuco. Dunque, se i segni zodiacali da 12 diventeranno 13… Qual è il tuo segno ora? La possibilità era nell’aria già dal 2016, quando la scoperta di una “nuova” costellazione aveva mescolato un po’ di carte in cielo. Che poi, “nuova” ... Leggi su velvetgossip

LuBlue94 : @grondoamore È una fake news come quella del l'oroscopo, anche se è vero che il cielo sotto cui siamo nati la maggi… - leopardismuse : Ora che vi trovate con i segni sfalsati e realizzate che avete guardato l'oroscopo sbagliato per una vita finalment… - chandra_lady : Divertente oroscopo e segni zodiacali. Divertente leggerli e sognare un po', ma effettivamente prendiamoli per quel… - ehimela_ : RT @lorencitass: LA ROBA DELL’OROSCOPO È NA CAZZATA, STO OFIUCO E CAMBI DI SEGNI CIRCOLANO DAL 2014, U NE VER WAGLIO - siiAquario : @timmychalameeet Esatto! È come se avessero aggiunto un blocco in mezzo in un cerchio per poi spostare tutte le per… -