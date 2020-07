Oroscopo 17 luglio 2020: Cancro e Pesci energici, Bilancia malinconici (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Oroscopo del 17 luglio i nati sotto il segno del Cancro in una netta ripresa delle energie. I Pesci stanno uscendo dal tunnel, ma i ricordi potrebbero tornare Oroscopo da Ariete a Vergine vede i Ariete. Piccole soddisfazioni cominceranno ad arrivare gradualmente. Tutti coloro che in questo periodo hanno lavorato duramente, riusciranno a raccogliere i frutti di quanto seminato. In amore è tempo di fare scelte e di prendere decisioni importanti. Non lesinate nei sentimenti. Toro. Molti di voi si troveranno improvvisamente a ricoprire ruoli dirigenziali o incarichi importanti. Se siete liberi professionisti, avete parecchie cose da gestire. In amore, invece, c’è più serenità e, soprattutto, sicurezza. Siete decisi e, finalmente, sapete cosa volete. Gemelli. ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Oroscopo settimanale dal 20 al 26 luglio 2020: buone notizie per il Cancro! - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, venerdì 17 luglio 2020: segni migliori e peggiori del giorno - infoitcultura : Oroscopo del Corriere di venerdì 17 luglio 2020: Cancro, Scorpione e Pesci - infoitcultura : Oroscopo Branko – oggi venerdì 17 luglio 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 luglio 2020 - #Oroscopo #Paolo #luglio -