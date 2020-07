Orlando Bloom disperato: “Aiutatemi a trovarlo perché ho il cuore spezzato” (Di venerdì 17 luglio 2020) Orlando Bloom sta attraversando il momento più felice della sua vita, la compagna Katy Perry infatti è incinta e dovrebbe partorire entro la fine di questa estate. Ma a turbare questa serenità è stata una perdita molto importante per l’attore. Bloom infatti ha chiesto ai suoi oltre 4 milioni di fan su Instagram di aiutarlo a cercare l’adorato cagnolino Mighty (entrato nella sua vita nel 2017) che si è perso. L’attore ha postato diverse foto del cane con una didascalia: “Mighty si è smarrito a Montecito, in California. Ha un microchip e sul suo collare trovate un numero di telefono. Se lo portate dal veterinario, in canile o alla stazione della Polizia, più vicina, sarete ricontattati per una ricompensa”. Poi l’ultimo appello: “Per favore, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Orlando Bloom sta attraversando il momento più felice della sua vita, la compagna Katy Perry infatti è incinta e dovrebbe partorire entro la fine di questa estate. Ma a turbare questa serenità è stata ...

A poche settimane dall’incontro con la sua bambina, frutto dell’amore con la fidanzata Katy Perry, Orlando Bloom piange la scomparsa del suo cagnolino. Mighty, il cagnolino che negli ultimi anni lo ha ...

