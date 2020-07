Oriana Sabatini in bikini e senza filtri su Instagram: il video di lady Dybala fa riflettere (Di venerdì 17 luglio 2020) Un post diverso dal solito quello pubblicato da Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala, che su Instagram ha voluto mandare un messaggio importante, sfruttando la sua popolarità. La modella argentina si è infatti mostrata senza filtri, indossando un sexy bikini ed accompagnando al video una lunga descrizione, dove racconta la sua storia e invita a riflettere. Oriana ha rivelato di aver dovuto fare i conti con dei disturbi alimentari che la portavano a non accettare il suo corpo. Solo dopo un lungo percorso è riuscita ad uscirne, affermando di essere orgoglioso di ciò che è diventata. Di seguito il video postato su ... Leggi su sportface

Oriana Sabatini, compagna dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala, sta combattendo la sua personale battaglia contro il body shaming. E, sebbene sia indiscutibilmente bella, ha nei giorni scorsi d ...L'attrice e cantante Oriana Sabatini si mostra in bikini su Instagram. Lo scopo però non è attirare gli occhi sul suo corpo bensì raccontare la sua storia. In un lungo post la fidanzata del calciatore ...