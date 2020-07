Ordona: incidente, morta bimba di otto anni. Sei feriti Scontro fra due auto (Di venerdì 17 luglio 2020) Alle porte di Ordona, sulla strada di collegamento con Orta Nova, lo Scontro fra due automobili. Cause e dinamica da dettagliare. In una vettura cinque persone fra cui una bambina di otto anni, morta nell’incidente. Sei feriti. L'articolo Ordona: incidente, morta bimba di otto anni. Sei feriti <span class="subtitle">Scontro fra due auto</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Ordona(#Foggia): incidente, morta bimba di otto anni. Sei feriti - CaporaleLuca : Tragico incidente nei pressi di Ordona, perde la vita una bimba di otto anni, 4 i feriti - 5rsMegafono : ?? ULTIM'ORA #Ordona Terribile incidente mortale all'ingresso del paese. LEGGI QUI ?? #cronaca5rs -

Ultime Notizie dalla rete : Ordona incidente

FoggiaToday

Una bimba di 9 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 110 che collega Orta Nova a Ordona, in provincia di Foggia. Nello scontro tra due veicoli altre ...Schianto a Foggia, morta una bambina L’incidente avvenuto in provincia di Foggia è riportato da numerose fonti locali. Tutto è accaduto sulla provinciale 110, tra i paesi di Ordona e Orta Nuova nella ...