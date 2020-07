Ordinativi industria: rimbalzo del 42% a maggio (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli Ordinativi dell’industria italiana a maggio registrano un «balzo» congiunturale del 42,2%, che segue la caduta di aprile. Lo stima l’Istat. In termini tendenziali l’indice grezzo delle commesse diminuisce invece del 34,7%. L’incremento congiunturale degli Ordinativi risente più dal mercato interno (+55,9%) che dall’estero (+26,2%). Su base trimestrale per le commesse si rileva, però, ancora un calo, del 36,3%. Nel confronto annuo perdite tutti i settori: cali meno marcati per farmaceutica (-10,8%) legno e carta (-27,3%), mentre i peggiori risultati … Continua L'articolo Ordinativi industria: rimbalzo del 42% a maggio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

istat_it : A maggio fatturato dell'industria +41,9% su base mensile e -25,9% rispetto a maggio dello scorso anno; ordinativi +… - istat_it : Fatturato e ordinativi dell’industria (5-2020) #istat #statistichevisual - Tg3web : Dopo il blocco totale delle attività, l'industria italiana tenta la ripartenza. In aumento fatturato e ordinativi,… - Quasimezzogiorn : #Istat, a #maggio l’#industria recupera fatturato e ordinativi - annamaria__1965 : RT @ANFIA_it: #ANFIANews - Dati @istat_it #fatturato e #ordinativi dell'#industria a maggio. Per quanto fortemente #negativi, risultati com… -