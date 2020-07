Oncologia, Car-T nuova frontiera e speranza: investire su ricerca (Di venerdì 17 luglio 2020) L’innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. L’emergenza Covid-19 però impone nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili e scelte immediate. Soprattutto in campi tanto urgenti come quello oncologico. Di questo si è parlato durante il seminario online organizzato da Motore Sanità, che ha radunato attorno a un tavolo virtuale i principali esperti piemontesi del settore. L’obiettivo aprire un confronto per condividere quanto di pratico sia stato già realizzato in molte Regioni e quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche. “Le terapie Car-T sono una nuova frontiera e una nuova speranza. Ovviamente ... Leggi su nuovasocieta

