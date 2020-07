Omicidio Divino Amore, si valuta presenza altre persone su luogo delitto (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – Forse non era solo il 23enne, quando questa mattina ha sparato a F.C., di origini calabresi. I Carabinieri della Compagnia di Pomezia indagano a 360 gradi sull’Omicidio del 48enne avvenuto per mano del suo vicino di casa, in via Sparanise, nella zona del Divino Amore a Roma. La presenza sul luogo della sparatoria del 23enne e’ stata confermata anche da alcuni testimoni. Le indagini si concentrano ora, oltre che sulla versione del movente fornita dall’uomo che si e’ presentato spontaneamente in caserma, anche sull’eventuale presenza di almeno un’altra persona sul luogo dell’Omicidio. Leggi su romadailynews

