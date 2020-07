Omicidio Cerciello Rega, spunta il mistero del documento mancante (Di venerdì 17 luglio 2020) Continua il processo a Natale Gabriel Hjorth e Finnegan Elder Lee per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega. Dopo la difficile giornata di ieri, nella quale è stato ascoltato l’audio della telefonata di Andrea Varriale per chiedere soccorsi dopo i ferimenti, arrivano nuove informazioni su cosa accadde dopo la morte di Rega. Il mistero dell’ordine di servizio Oggi è la difesa a parlare, ed a far emergere un audio di una telefonata intercorsa tra Andrea Varriale ed un suo superiore, in cui quest’ultimo raccomanda al carabiniere di compilare al più presto un ordine di servizio relativo al turno di lavoro in cui era avvenuto l’Omicidio, intimando il carabiniere di non parlarne con nessuno. I due carabinieri non avevano l’arma Davanti ... Leggi su thesocialpost

ilquotidiano1 : Omicidio Cerciello Rega, il superiore a Varriale: ''Non parlare dell'ordine di servizio… - SATtrnt : RT @Er_Canaro: Omicidio Cerciello, l’audio dell’accordo tra i carabinieri: «Non parliamo dell’ordine di servizio di quella notte» https://t… - LucaSotira : RT @eziomauro: L'audio Omicidio Cerciello Rega, il superiore a Varriale: ''Non parlare dell'ordine di servizio''Va… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Cerciello Rega, i legali del maresciallo: 'Nessuno accordo con Varriale' - SkyTG24 : Omicidio Cerciello Rega, i legali del maresciallo: 'Nessuno accordo con Varriale' -