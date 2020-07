Omicidio a Roma: uomo ucciso davanti casa, il vicino confessa (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio in strada a Roma dove un uomo è stato ucciso stamattina davanti alla sua abitazione in via Sparanise, in zona Spregamore, vicino al Divino Amore. Verbania: uccide il figlio a coltellate Madre e figlio erano rimasti da soli in casa dopo l'improvvisa dipartita del marito della donna e padre della vittima. La vittima, un Romano di 48 anni, sarebbe stata freddata con diversi colpi di pistola. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi insieme ai carabinieri di Pomezia e Frascati, l’uomo è stato trovato già cadavere, in un lago di sangue. Il presunto killer si sarebbe costituito poco dopo l’Omicidio, avvenuto intorno alle 11. Si ... Leggi su blogo

